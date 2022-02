Os pedidos semanais de seguro-desemprego nos Estados Unidos continuaram caindo no final de janeiro, após o pico de contágios pela variante ômicron - anunciou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira (3), na véspera da divulgação dos números oficiais de janeiro.



De 23 a 29 de janeiro, 238.000 pessoas solicitaram o auxílio, informou o Departamento, em um comunicado.



O número ficou abaixo da previsão dos analistas, que antecipavam 245.000 pedidos.



Na semana anterior, este dado foi levemente revisado para cima, com 261.000 solicitações, em vez das 260.000 anunciadas em um primeiro momento.