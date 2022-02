Os números da criminalidade nos Estados Unidos

O presidente Joe Biden aborda nesta quinta-feira, durante uma visita a Nova York, o tema da criminalidade, que aumentou durante a pandemia em todo Estados Unidos.



- 59 homicídios por dia -



O país registou mais de 21.500 homicídios em 2020, quase 59 por dia, segundo as estatísticas mais recentes publicadas pela Polícia Federal (FBI).



O número representa um aumento de 30% na comparação com 2019. Depois do "banho de sangue recorde, muitas pessoas vivem com medo", afirmou na terça-feira o líder da bancada republicana no Senado, Mitch McConnell.



O número de homicídios continuou crescendo em 2021, mas a um ritmo mais lento de 5%, de acordo com os dados parciais compilados pelo centro de pesquisas Conselho de Justiça Criminal.



- Pessoas negras, metade das vítimas -



Nem sempre as forças policiais registram a comunidade de origem das vítimas.



Embora os dados sejam parciais, o FBI identificou 9.941 afro-americanos entre as vítimas de homicídio em 2020, quase metade. A comunidade negra, no entanto, representa apenas 12% da população do país.



- Taxa elevada entre os países ricos -



A taxa de homicídios a cada 100.000 habitantes subiu a 6,5 em 2020 nos Estados Unidos. A taxa é de na França, Alemanha ou Austrália, e de no Canadá, de acordo com os últimos dados do Banco Mundial.



- Recorde de venda de armas -



Nos Estados Unidos, mais de 75% dos homicídios são cometidos com armas de fogo.



Um recorde de mais de 23 milhões de armas foram vendidos em 2020, e mais de 20 milhões em 2021, segundo os números do site Small Arms Analytics.



Além disso, há um número crescente de armas "fantasmas", que não possuem número de série, muito populares entre os criminosos.



Em junho de 2021, 30% dos adultos afirmavam possuir uma arma, segundo um estudo do centro de pesquisas Pew.