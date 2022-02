Um migrante morreu e dezenas foram resgatados perto das Ilhas Canárias

Uma pessoa morreu tentando chegar ao arquipélago das Ilhas Canárias, na Espanha, em um barco que transportava cerca de 40 migrantes - informou uma fonte das equipes de resgate à AFP na quarta-feira (2).



Os passageiros do barco foram socorridos no local. Um deles precisou ser transferido de helicóptero para receber atendimento médico, a cerca 30 quilômetros de Fuerteventura, uma das ilhas do arquipélago, relatou um porta-voz do Salvamento Marítimo (Sasemar), entidade responsável pela segurança marítima em águas espanholas.



A Sasemar está tentando localizar outros imigrantes que possam ter caído no mar, acrescentou o porta-voz.



As nacionalidades das vítimas não foram divulgadas.



Segundo a ONG espanhola Caminando Fronteras, mais de 4.000 migrantes morreram, ou desapareceram, no mar, a caminho da Espanha, no ano passado. Este número é o dobro do registrado em 2020. A maior parte dos corpos nunca foi encontrada.



Mais de 40.100 imigrantes chegaram ao litoral espanhol em 2021, segundo o Ministério do Interior.