Biden visita NY com sensível tema da criminalidade na agenda

O presidente dos EUA, Joe Biden, vai entrar no tema politicamente traiçoeiro da criminalidade e das armas, com uma visita a Nova York nesta quinta-feira (3), onde recentes tiroteios contra policiais deixaram dois agentes mortos e em um momento em que a insegurança aumenta nas principais cidades do país.



Acompanhado do procurador-geral (secretário de Justiça) Merrick Garland, Biden se reunirá com o novo prefeito, o também democrata Eric Adams, na sede do Departamento de Polícia de Nova York. Na sequência, visita líderes comunitários no Queens.



A pressão sobre Biden é marcada pela comovente manifestação na quarta-feira (2) e na semana passada, com milhares de policiais de Nova York concentrados em Manhattan para homenagear seus dois colegas assassinados ao atenderem uma chamada doméstica em janeiro.



Seis oficiais foram alvo de disparos este ano na Big Apple e estão entre os quase 40 baleados em todo país em janeiro, informa o Arquivo de Violência Armada.



Até agora, os crimes graves na cidade aumentaram 38% este ano, com picos na maioria das principais áreas urbanas. Um estudo divulgado em janeiro pelo Conselho de Justiça Criminal mostrou que o número de homicídios aumentou 5% em 22 cidades em 2021, na comparação com 2020, e 44%, em relação a 2019.



Especialistas vinculam a onda de crimes - que não altera o fato de que as cidades americanas são, em geral, mais seguras hoje do que nas décadas de 1980 e 1990 - à crise social decorrente da pandemia da covid-19, assim como ao impacto, nas forças da ordem, de uma série de detenções desastrosas, nas quais cidadãos negros foram assassinados, ou gravemente feridos.



A culpa recai, no entanto, cada vez mais sobre Biden. Segundo uma pesquisa divulgada na semana passada, 69% dos americanos desaprovam as políticas de Biden sobre violência armada, e 64%, sua forma de lidar com a criminalidade.



- Entre direita e esquerda -



Biden está sob pressão não apenas da direita, que o acusa de ser fraco no combate à criminalidade, mas também da esquerda, que quer reformas e até o fim de departamentos de polícia.



Na expectativa para retomar o controle do Congresso nas eleições de meio de mandato que acontecem em novembro, os republicanos consideram que culpar Biden e os democratas por "desfinanciar a polícia" vai-lhes dar crédito.



Associar-se com Adams, no entanto, pode dar a Biden a chance de mostrar que pode ficar no meio-termo entre seus partidários e os críticos de direita.



De acordo com a Casa Branca, Biden discutirá uma "estratégia integral para combater os crimes com armas de fogo". Isso "inclui níveis históricos de financiamento para que cidades e estados coloquem mais policiais (nas ruas) e invistam em programas de intervenção e prevenção da violência nas comunidades, assim como intensificar os esforços federais de aplicação da lei contra traficantes de armas".



Este é o tipo de abordagem centrista em que o próprio Adams está trabalhando.



Este ex-oficial do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) assumiu o cargo em janeiro, depois de vencer a eleição com uma plataforma que prometia a adoção de táticas policiais mais duras.



Como democrata e afro-americano com um crescente perfil e projeção nacionais, ele tem muito capital político e parece feliz por compartilhá-lo com Biden.



