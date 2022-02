Líder norte-coreano aparece montado em cavalo branco em vídeo de propaganda

Galopando por uma floresta em um cavalo branco: é assim que o norte-coreano Kim Jong-un aparece em um novo vídeo de propaganda, no qual exalta sua liderança econômica, sem citar, no entanto, os recentes lançamentos de mísseis que desafiam as sanções internacionais impostas a Pyongyang.



O documentário preparado pelo governo e divulgado esta semana destaca a luta de Kim para enfrentar as dificuldades econômicas do país, atingido pelo confinamento autoimposto em meio à pandemia da covid-19, assim como pelas sanções internacionais.



Pyongyang começou o ano com sete testes de armas, incluindo o lançamento de seu míssil mais poderoso desde 2017. Esta atividade gerou temores de que Kim possa retomar os testes de mísseis de longo alcance, ou nucleares.



"O tema geral do documentário é a devoção e o trabalho duro de Kim pelo povo", disse à AFP Rachel Minyoung Lee, do programa 38 North, do "think tank" Stimson Center, de Washington.



O vídeo começa e termina com imagens de Kim montado em um cavalo branco, um símbolo do governo dinástico de sua família.



"Não acho que devamos interpretar muito as cenas do cavalo, muito menos vinculá-las aos recentes lançamentos de mísseis norte-coreanos", acrescentou Lee.



Pyongyang insistiu na promessa de Kim de modernizar as Forças Armadas de seu regime, passando ao largo dos informes sobre o forte aumento do preço dos alimentos e do agravamento da fome.



A peça de propaganda usa uma série de analogias para abordar as severas dificuldades do país, com imagens de Kim descendo degraus, cuidadosamente, enquanto o narrador descreve como seu "corpo se debilitou completamente" pelo trabalho duro.



É uma tentativa de "humanizar" Kim, explicou o professor Yang Moo-jin, da Universidade de Estudos Norte-Coreanos, em conversa com a AFP.



"Buscam retratá-lo como um líder que ama muito seu povo e, como resultado, trabalha muito e se cansa", acrescentou.



A Coreia do Norte se prepara para celebrar, neste mês, o 80º aniversário de nascimento do falecido líder Kim Jong-il e, em abril, o 110º aniversário do pai deste último, Kim Il-sung.



Imagens de Kim em um cavalo branco "são usadas para lembrar aos espectadores que Kim Jong-un é descendente de Kim Il-sung, que é uma figura sagrada", completou o professor Yang.



Outros vídeos de Kim divulgados esta semana pela emissora pública KCTV mostram-no com sua mulher, Ri Sol Ju, e com sua tia Kim Kyong-hui em um evento teatral.



Vídeos divulgados por ocasião do ano novo lunar podem ser uma tentativa de destacar a vitalidade de Kim, disse, por sua vez, Cheong Seong-chang, do Centro de Estudos Norte-Coreanos do Instituto Sejong.



"Isso mostra sua forte determinação e motivação para o ano novo", afirmou o especialista.