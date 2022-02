Macron discute crise ucraniana com presidentes de Rússia, Ucrânia e Polônia

O presidente francês, Emmanuel Macron, deve conversar nesta quinta-feira (3) com seus homólogos da Rússia, Vladimir Putin, da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Polônia, Andrzej Duda, para tentar chegar a uma solução diplomática para a crise na fronteira ucraniana - anunciou o Eliseu.



Esta nova jornada de contatos, um dia depois de uma conversa entre Macron e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve começar com uma videoconferência às 10h30 (6h30 em Brasília) entre o chefe de Estado francês e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.



Na sequência, será o telefonema com Duda, às 12h30 (8h30, Brasília); com Putin, às 18h (14h, Brasília); e com Zelensky, às 19h15 (15h15, Brasília), segundo a Presidência francesa.



Ontem, Macron disse que sua "prioridade" é, com essas discussões, "encontrar os termos políticos de uma saída para a crise" e "uma desescalada" das tensões.



Os ocidentais acusam Putin de querer invadir a Ucrânia, mas Moscou, que nega, garante que os soldados estacionados nas fronteiras com o país vizinho são para garantir a segurança da Rússia contra ameaças dos Estados Unidos e de seus aliados.



No telefonema, Biden e Macron se comprometeram a "manter um nível muito alto de coordenação (...) entre parceiros europeus e aliados" neste tema, informou a Presidência francesa.



Eles também revisaram "a coordenação atual tanto na diplomacia quanto nos preparativos para impor sanções econômicas rápidas e severas à Rússia, no caso de invasão à Ucrânia", afirmou a Casa Branca.



Macron disse que não descarta viajar para Moscou e talvez Kiev nos próximos dias.



O chanceler alemão, Olaf Scholz, também anunciou que uma viagem à capital russa está programada para breve.