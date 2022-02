Paquistão anuncia morte de quatro soldados em ataque; rebeldes citam dezenas

Quatro soldados paquistaneses morreram em confrontos na província do Baluchistão, informou nesta quinta-feira o governo, mas os rebeldes separatistas afirmaram que dezenas morreram nos combates.



O ministro do Interior, Sheikh Rashid Ahmad, disse que as forças paquistanesas foram atacadas durante a noite de quarta-feira nos distritos de Naushki e Panjgur, no Baluchistão, uma província na província rica em petróleo e gás perto da fronteira com Irã e Afeganistão.



Ele afirmou que quatro soldados "abraçaram o martírio" em Naushki e que 15 criminosos foram mortos nos dois ataques.



Separatistas provinciais intensificaram nas últimas semanas os ataques contra as forças paquistanesas, incluindo um atentado no porto de Lahore em janeiro.



O Exército de Libertação do Baluchistão afirmou em um comunicado, divulgado no aplicativo Telegram, que dezenas de soldados paquistaneses morreram e que as forças separatistas ainda controlam os postos militares capturados.



"Grande parte dos acampamentos militares em Panjgur e Naushki permanecem sob controle das Brigada Majid" do grupo separatista, acrescenta o comunicado.



"Mártires do Baluchistão mataram até agora mais de 100 soldados de ocupação e destruíram o acampamento", acrescentou.



Os separatistas com frequência exageram seus triunfos militares, enquanto as Forças Armadas paquistanesas minimizam suas perdas.



Baluchistão, a maior e mais pobre província do Paquistão, possui muitos recursos naturais, mas a população local reclama que não recebe o que considera justo.



As tensões aumentaram com os investimentos chineses, que incluem 54 bilhões de dólares para um projeto de infraestrutura entre os dois países, que segundo a população local não beneficiou os moradores.



As forças paquistanesas no Baluchistão também enfrentam ataques do braço local dos talibãs.