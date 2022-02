Bolívia analisa pedido de extradição de ex-chefe antidrogas aos EUA

A Bolívia vai estudar o pedido dos Estados Unidos de extraditar Maximiliano Dávila, ex-chefe antidrogas do governo do ex-presidente Evo Morales, acusado por um tribunal de Manhattan de mandar uma tonelada de cocaína para o país norte-americano, anunciou nesta quarta-feira (2) o chanceler, Rogelio Mayta.



"Chegou a nós, dos Estados Unidos, um pedido de prisão preventiva com fins de extradição do cidadão Maximiliano Dávila Pérez", informou Mayta.



"Se os requisitos forem cumpridos", o Ministério das Relações Exteriores enviará a solicitação "ao Tribunal Supremo de Justiça, que é a instância que define sua procedência ou não", acrescentou o ministro.



Bolívia e Estados Unidos assinaram um tratado de extradição em 1995.



Os Estados Unidos também ofereceram nesta quarta-feira até 5 milhões de dólares por informações que permitam condenar Dávila.



"Como diretor da Força Especial de Combate ao Narcotráfico (FELCN), acredita-se que Dávila tenha usado sua posição para proteger aeronaves usadas para transportar cocaína por países terceiros para distribuição nos Estados Unidos", acusou o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, ao anunciar a recompensa.



"Tanto antes como durante seu período como diretor da FELCN, Dávila estaria envolvido em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro", acrescentou em comunicado.



A respeito dessa oferta, Mayta assegurou que "não tem nenhum tipo de efeito na Bolívia".



Apelidado de "Macho", Dávila foi preso em 22 de janeiro na Bolívia quando tentava atravessar para a Argentina e permanece sob custódia, informou o governo do presidente Luis Arce dias atrás.



O governo boliviano o acusa de "proteger" uma rede de narcotraficantes procurados pela justiça americana, segundo as autoridades.



Dávila teria colaborado com uma organização que refinava na Bolívia cocaína produzida em países vizinhos e dali a exportava para vários destinos, segundo uma investigação divulgada pelo ministro do Interior boliviano e um relatório da Administração para o Controle de Drogas (DEA) americana.



O acusado foi diretor da Força Especial de Luta contra o Narcotráfico (FELCN) em 2019, ao final do governo do ex-presidente de esquerda Evo Morales (2006-2019), antes de ser substituído pelo governo interino da conservadora Jeanine Áñez (2019-2020).



Seu último cargo foi de comandante departamental (estadual) da polícia de Cochabamba, que ocupou de novembro de 2020 a março de 2021, sob o governo do Arce, afilhado político de Morales.