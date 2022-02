Chefe de governo alemão visitará Rússia para falar de Ucrânia

O chanceler alemão, Olaf Scholz, anunciou nesta quarta-feira (2) que visitará Moscou "em breve" para falar com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre as tensões entre Ocidente e Rússia em torno da Ucrânia.



O presidente francês, Emmanuel Macron, que conversará nas próximas horas com o presidente americano, Joe Biden, e na quinta-feira com Putin, deixou aberta a possibilidade de viajar à Rússia para buscar uma solução diplomática para a crise.



"Irei aos Estados Unidos" em 7 de fevereiro e "proximamente também irei a Moscou para dialogar" sobre a crise entre Rússia e Ucrânia, disse Scholz à emissora pública de televisão ZDF.



O chefe de governo, no entanto, não mencionou nenhuma data, mas ressaltou que "uma reunião foi marcada e acontecerá em breve".



"A situação é muito séria e não podemos ignorar que há um grande número de soldados concentrados na fronteira ucraniana e isso faz com que uma invasão militar [da Rússia contra a Ucrânia] seja possível", considerou.



"Faz falta uma política coordenada no que diz respeito à União Europeia e à Otan" sobre esse tema, insistiu Scholz.



Já Macron detalhou que uma eventual visita a Moscou, e talvez à capital da Ucrânia, Kiev, dependeria "de como vão avançar as discussões nas próximas horas".



Os países ocidentais acusam a Rússia de querer invadir a ex-república soviética, enquanto o Kremlin nega qualquer intenção bélica e garante que está agindo somente para garantir sua segurança.