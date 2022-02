Wall Street seguiu o ritmo de alta no fechamento desta quarta-feira, apesar das cifras fracas sobre o emprego, e em meio a temores de que o Federal Reserve endureça as medidas contra a inflação.



O Dow Jones ganhou 0,6%, a 35.629,33 pontos. O S&P; 500 subiu 0,9%, a 4.589,38 pontos, e o Nasdaq, 0,5%, fechando em 14.417,55 pontos.



Relatórios positivos, como o da Alphabet, controladora do Google, impulsionaram o setor de tecnologia.



