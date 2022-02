O governo dos Emirados Árabes Unidos informou nesta quarta-feira (2) ter destruído três drones "hostis" no quarto incidente similar em três semanas, em um momento de tensões crescentes com rebeldes do Iêmen.



"O Ministério da Defesa anuncia a interceptação e a destruição, fora de zonas povoadas, de três drones hostis que penetraram o espaço aéreo emiradense ao amanhecer", informou a pasta em sua conta no Twitter.