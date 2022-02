Presidente da CNN renuncia após revelação de relacionamento com uma colega

O presidente da CNN, Jeff Zucker, que simbolizou o reposicionamento do canal noticioso como autodeclarado contrapoder frente a Donald Trump, anunciou sua renúncia imediata após a revelação de um relacionamento amoroso oculto com uma colega.



Zucker, de 56 anos, que estava à frente da CNN desde 2013, disse que tinha "errado" ao manter em segredo o relacionamento com a diretora de marketing da emissora.



O ex-presidente americano Donald Trump, de quem a CNN foi um alvo predileto durante anos, comemorou sua saída, dizendo que Zucker é um "depravado de porte mundial".



O demissionário, cujo sucessor ainda não foi nomeado, explicou ter admitido a relação durante uma investigação interna recente, que não o tinha como alvo, mas sim outro jornalista, Chris Cuomo, demitido recentemente.



"Admiti que a relação evoluiu nos últimos anos", prosseguiu. "Pediram-me que relevasse quando começou, mas não o fiz. Estava errado. Por isso, deixo meu cargo hoje".



Em outro memorando interno, a diretora de marketing, Allison Gollust, que a emissora manterá no cargo, lamentou também não ter informado à empresa sobre o relacionamento, que começou durante a pandemia, segundo contou.



Jeff Zucker está separado de sua esposa, Caryn, desde 2018.



Originário da Flórida, carismático e volúvel, Zucker reposicionou a CNN, um pouco em desvantagem frente à sua concorrente, Fox News, e aproveitou ao máximo a entrada de Trump na política, em 2015.



No começo dos anos 2000, deu uma plataforma de lançamento para Trump, ao apresentá-lo no 'reality show' "O Aprendiz", quando dirigia a NBC, mas desde então os dois se distanciaram.



- "Notícias falsas" -



Durante as duas campanhas de Trump e sua presidência, a CNN se apresentou como um canal noticioso apegado aos fatos, que frequentemente enfrentava o que seus repórteres viam como acusações falsas ou enganosas da equipe de Trump.



Jeff Zucker "foi demitido por muitas razões, mas principalmente porque a CNN perdeu o rumo, junto com seus telespectadores e todos os demais", reagiu Trump em um comunicado publicado nesta quarta-feira.



"Agora é uma oportunidade de pôr as notícias falsas em segundo plano", acrescentou o ex-presidente, que costumava acusar a CNN de distorcer a realidade e inclusive inventar informações sobre ele.



Com a saída de Trump da Casa Branca, a CNN teve uma queda de audiência de 38% no ano passado.



Com uma carreira bem sucedida na indústria da televisão, Zucker começou com apenas 21 anos como diretor de documentários para o principal canal nacional, NBC, e ascendeu rapidamente antes de se tornar, em 2007, o diretor-executivo da gigante NBC Universal.



Em 2013, após a compra do grupo pelo operador a cabo Comcast, Zucker voltou à CNN.



Além de chefiar a CNN, Jeff Zucker também era presidente da WarnerMedia News and Sports, entidade da casa matriz WarnerMedia, desde 2019.



A saída de seu presidente representa um duro golpe para o consórcio, que prepara o lançamento na primavera no hemisfério norte de um serviço de vídeos por assinatura focado em notícias chamado CNN+, assim como a absorção do grupo por parte da gigante da TV Discovery, prevista para junho próximo.



Após adquirir o grupo Time Warner (agora WarnerMedia) em 2019 por 85 bilhões de dólares, a operadora de telefonia AT&T; decidiu no ano passado se desfazer dele, optando por apostar em celulares e na rede 5G no lugar do conteúdo.