Uma em cada quatro pessoas não se vacinou contra a covid nas Américas, diz Opas

Uma em cada quatro pessoas ainda não receberam uma única dose da vacina contra a covid-19 nas Américas, onde os contágios e os óbitos pela doença continuam crescendo, alertou nesta quarta-feira (2) a Organização Pan-americana da Saúde (Opas).



Sessenta e três por cento dos habitantes da América Latina e do Caribe não foram vacinados contra a covid-19, mas a região se mantém como a mais desigual do mundo no acesso aos imunizantes, afirmou a diretora da Opas, Carissa Etienne, durante uma coletiva de imprensa virtual.



Embora 14 países e territórios tenham imunizado completamente 70% da sua população, outros ainda precisam proteger 40%, acrescentou.



Nos países de renda baixa e média, "mais de 54% das pessoas ainda não receberam uma única vacina contra a covid-19", afirmou Etienne.



Enquanto isso, as infecções e as mortes por covid-19 estão aumentando.



Na semana passada, foram registrados mais de 7 milhões de novos casos e mais de 34.000 mortes relacionados com o vírus.



Os óbitos aumentaram pela quarta semana consecutiva em todas as sub-regiões, com uma alta de quase 33% em relação aos sete dias anteriores.



No Caribe, as mortes mais que dobraram em Cuba, Bahamas e Antígua e Barbuda.



Em outras ilhas, como Martinica e Guadalupe, o vírus se espalha rapidamente entre os jovens e os não vacinados, e na América do Sul, Chile e Brasil registraram recordes de casos diários.



A Opas pede aos países que compilem dados sobre a vacinação por idade, sexo e grupo de risco e os informem porque constatou brechas preocupantes naqueles que já os transmitem. Nos Estados Unidos e Anguila, território britânico ultramarino no Caribe, por exemplo, a vacinação nos idosos é menor do que nos mais jovens, apesar destes últimos correrem menos riscos de adoecer.



Prevê-se um aumento no fornecimento de vacinas este ano, graças às doações de Estados Unidos, Espanha, Canadá, Alemanha, França e outros países, que totalizam 26 milhões de doses.



O Fundo Rotatório da Opas, que até o momento entregou quase 100 milhões de doses, prevê obter outras 200 milhões este ano.