Autoridades turcas encontram 12 migrantes mortos pelo frio na fronteira com Grécia

Os corpos de 12 migrantes foram encontrados nesta quarta-feira (2) na Turquia, perto da fronteira com a Grécia, anunciou o ministro turco do Interior.



"Doze dos 22 migrantes expulsos pelos serviços de alfândega gregos, os quais tiveram que tirar a roupa e os sapatos, morreram de frio", disse no Twitter o ministro Süleyman Soylu, que publicou fotos borradas dos corpos.



Os corpos dos migrantes foram encontrados perto da cidade de Pasakoy, na fronteira entre Turquia e Grécia, informaram as autoridades de Edirne (nordeste).



Onze das 12 vítimas já estavam mortas quando as autoridades as localizaram. Outra pessoa morreu em um hospital local, informou a mesma fonte.



Segundo as imagens divulgadas por Soylu, alguns pareciam estar sem camisa, vários não tinham sapatos e estavam em uma estrada lamacenta.



Na noite passada foram registradas temperaturas de cerca de 0ºC na região, segundo o serviço meteorológico.



"A União Europeia é impotente, fraca e desumana" contra esses dramas, afirmou o ministro turco do Interior.



Ancara acusa as autoridades gregas de expulsar ilegalmente para a Turquia os migrantes que tentam atravessar para a Grécia, o que Atenas nega.



As autoridades gregas, por sua vez, criticam Ancara por fechar os olhos para as pessoas que tentam atravessar para a Grécia, infringindo o acordo de março de 2016 que previa um esforço real da Turquia para limitar o fluxo migratório a partir de seu território, em troca de uma ajuda financeira de 6 bilhões de euros (6,7 bilhões de dólares) por parte da União Europeia (UE).



A Turquia também nega as acusações.



- Quase cinco milhões de refugiados -



Muitas ONGs e jornais publicaram nesses últimos meses informações que acusam Atenas de supostas devoluções de migrantes para a Turquia. A Comissão Europeia pediu no início de outubro à Grécia para investigar essas alegações.



Em dezembro várias embarcações que zarparam das costas turcas no mar Egeu naufragaram, causando ao menos trinta mortes.



Segundo a agência oficial Anadolu, a Guarda Costeira turca ajudou no ano passado 15.000 pessoas devolvidas pelos gregos.



A Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) estima que mais de 2.500 pessoas morreram ou desapareceram no mar tentando chegar à Europa em 2021 através do Mediterrâneo e da rota marítima do noroeste da África.



Entre fevereiro e março de 2020, dezenas de milhares de pessoas se concentraram ao longo da fronteira terrestre entre Turquia e Grécia, sem conseguir passar. Atenas acusou Ancara de abrir a passagem para pressionar a União Europeia.



Turquia acolhe atualmente cerca de cinco milhões de refugiados em seu território, segundo uma contagem oficial. Quase quatro milhões deles são sírios.



Cerca de um milhão de pessoas, principalmente refugiados sírios, chegaram na UE em 2015 após cruzar a Turquia até as ilhas gregas vizinhas.



Este fluxo maciço levou a UE a fechar um acordo com a Turquia para que bloqueasse as fronteiras em troca de uma contribuição europeia bilionária.