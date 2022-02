A Bienal de Arte de Veneza, lar de mundos mágicos

A 59ª edição da Bienal de Arte de Veneza, a ser realizada de 23 de abril a 27 de novembro de 2022, será dedicada a mundos mágicos, imaginação e transição, disseram os organizadores nesta quarta-feira (2).



Sob o lema "O leite dos sonhos", com curadoria da italiana Cecilia Alemani, a mostra vai apresentar obras de 213 artistas de 58 países, com 1.433 mostras.



"'O leite dos sonhos'" é o título de um livro de contos de Leonora Carrington (1917-2011), no qual a artista surrealista, que viveu muitos anos no México, descreve um mundo mágico no qual a vida se reinventa constantemente através o prisma da imaginação e em que se pode mudar, transformar, tornar-se outro", explicou Alemani, em videoconferência de imprensa.



O tema da exposição surgiu em um momento delicado, em que a humanidade foi forçada a questionar sua própria sobrevivência após a pandemia de coronavírus, disse Alemani, a primeira mulher a se tornar curadora desse prestigiado evento.



A bienal, que foi adiada no ano passado devido à pandemia, terá uma visão decididamente feminina, "com novas harmonias, coexistência impensável, soluções surpreendentes", explicou Roberto Ciccuto, presidente da Bienal de Veneza.



Ao todo, 80 países participarão com pavilhões próprios, distribuídos entre os sugestivos espaços do Arsenal e Jardins, além dos eventos paralelos organizados no centro histórico da cidade.



Países como Camarões, Namíbia, Nepal, Omã e Uganda participarão pela primeira vez, enquanto Cazaquistão, Quirguistão e Uzbequistão terão seu próprio pavilhão.



Dividida em três temas: corpos e suas metamorfoses; indivíduos e tecnologias; corpos e a Terra; A Bienal de Veneza propõe uma espécie de viagem no tempo e na mente, que inclui obras históricas do início do século XX, além de pinturas, objetos e artefatos contemporâneos.



As chamadas "cápsulas do tempo", como Alemani as descreveu, serão pequenas exposições, ferramentas para compreender o passado e o presente, para refletir.



Entre os artistas convidados estão a chilena Cecilia Vicuña, artista visual, poetisa, cineasta e ativista, considerada uma das vozes mais autênticas e multifacetadas, que encarna a exploração criativa e a resistência política.



As espanholas Teresa Solar e June Crespo serão as únicas artistas espanholas que participarão, enquanto serão exibidas obras de importantes pintores surrealistas espanhóis já mortos, como Maruja Mallo, Remedios Varo e Josefa Tolrá.



O artista venezuelano-yanomami Sheroanawe Hakihiiwe apresentará um conjunto de 15 trabalhos em papel dedicados à relação de sua comunidade com os seres vivos (animais e plantas) e a mitologia yanomami.