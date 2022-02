Diretora do FMI alerta para impacto econômico do conflito na Ucrânia

A diretora-gerente do FMI instou nesta quarta-feira (2) que se encontre uma solução pacífica para o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, destacando que a crise já tem impacto nos preços da energia e representa uma ameaça ao crescimento global.



"Em um momento de maior incerteza para o crescimento da economia mundial, as tensões geopolíticas só complicam a situação e já vemos isto em termos de impacto nos preços da energia", disse Kristalina Georgieva, entrevistada pelo The Washington Post.



"Realmente esperamos que haja uma solução diplomática, pelo povo da Ucrânia e também pela necessidade de uma recuperação sustentada da economia mundial", acrescentou.



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu uma abordagem "pragmática" para acabar com esse conflito, evitando uma escalada e sanções das Nações Unidas e dos Estados Unidos que "inevitavelmente" teriam repercussões para todo o mundo.



Georgieva lembrou que o FMI está em processo de implementação de um pacote de ajuda de US$ 2,2 bilhões para a Ucrânia "entre agora e junho". Também disse que o Fundo está pronto para fornecer assistência adicional, se necessário, para a Ucrânia e outros países que seriam afetados pelo conflito.



A Rússia concentrou até 100.000 soldados na fronteira com a Ucrânia desde o final de 2021, segundo o Ocidente, que acusa Moscou de se preparar para atacar este país.



Moscou nega qualquer plano nesse sentido, exigindo garantias por escrito para sua segurança, incluindo a recusa de adesão da Ucrânia à Otan e o fim do reforço militar da Aliança Atlântica no Leste, em particular nas antigas repúblicas soviéticas.