Vídeo: avião arremete por fortes ventos em Londres

Um avião da companhia aérea British Airways arremeteu ao tentar pousar na pista do aeroporto de Heathrow, em Londres, nesta segunda-feira (31/1), devido aos fortes ventos que atingiam a região.

O procedimento, considerado normal, ocorre quando por algum motivo não é possível realizar o pouso com segurança.

Nas imagens, gravadas no momento, é possível ver que o avião chega a tocar o solo e balança com o vento, mas levanta voo em seguida.

Após o ocorrido, o piloto voltou a tentar realizar o pouso depois de 16 minutos. Segundo a British Airways, o pouso ocorreu de forma segura. O voo 1307 fazia a rota de Aberdeen para Londres. Um trajeto de 80 minutos.

A ventania chegava a 120km/h no momento do pouso. O Reino Unido tem sofrido com a tempestade Corrie na última semana, que matou duas pessoas e deixou várias sem energia.