Presidente da CNN renuncia após revelação de relacionamento com uma colega

O presidente da CNN, Jeff Zucker, anunciou sua renúncia imediata por não ter informado um relacionamento romântico com uma colega da rede de televisão americana.



"Eu certamente gostaria que meu mandato aqui tivesse terminado de forma diferente", disse Zucker em mensagem aos funcionários da CNN.



"Mas minha carreira (na rede) foi algo incrível. E eu aproveitei cada minuto dela".



Zucker, de 56 anos, disse que sua renúncia é imediata.



À frente da rede global desde 2013, foi um dos executivos de mídia mais poderosos dos Estados Unidos.



Na investigação de um apresentador da rede "fui questionado sobre uma relação consensual com minha colega mais próxima, alguém com quem trabalho há mais de 20 anos", disse ele em sua mensagem.



"Admiti que o relacionamento evoluiu nos últimos anos", explicou. "Eles me pediram para revelar quando começou, mas eu não o fiz. Eu errei".



A CNN identificou a colega como a diretora de marketing Allison Gollust, que deve permanecer na rede.



"Jeff e eu somos amigos íntimos e parceiros profissionais há mais de 20 anos", disse Gollust em comunicado divulgado pela CNN.



"Recentemente, nosso relacionamento mudou durante a covid", continuou. "Lamento não termos revelado no momento certo".



"Estou incrivelmente orgulhosa do meu tempo na CNN e espero continuar o excelente trabalho que fazemos todos os dias".



Zucker e Gollust são divorciados, de acordo com o The New York Times.



Zucker mudou da NBC para a CNN, onde atuou como presidente e diretor do NBC Universal Television Group. Enquanto estava na NBC, Zucker lançou o reality show "O Aprendiz" que levou Trump ao estrelato.



Os dois se afastaram depois que o magnata do setor imobiliário se envolveu na política e a CNN se tornou o alvo favorito dos ataques de Trump à mídia enquanto ele estava na Casa Branca.



Em um comunicado divulgado pela CNN, Jason Kilar, diretor da WarnerMedia, empresa controladora da CNN, disse que "anunciará um plano de liderança interina em breve".



"Agradecemos a Jeff por suas contribuições nos últimos 9 anos", afirmou Kilar.



A WarnerMedia está atualmente em negociações de fusão com a Discovery Inc.