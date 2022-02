Biden quer dar residência permanente a famílias separadas na gestão Trump

O governo do presidente Joe Biden pretende conceder residência permanente nos Estados Unidos às famílias de migrantes separadas na fronteira com o México durante a política de "tolerância zero" de seu antecessor, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (2) um alto funcionário.



O titular do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), Alejandro Mayorkas, assinalou que atualmente concede-de às famílias reunificadas uma permissão de permanência humanitária nos Estados Unidos, que lhes permite estar juntas novamente com seus filhos e viver e trabalhar legalmente no país, mas seu caráter é temporário.



"Queremos que o Congresso proporcione esse status permanente que requer ação legislativa", afirmou Mayorkas em entrevista à rádio pública NPR. A Casa Branca, por sua vez, disse que apoia essa iniciativa.



Biden, que chegou ao poder com a promessa de uma política migratória "justa e humana", criou em 2 de fevereiro de 2021 um grupo de trabalho para a reunificação das famílias de migrantes que haviam sido separadas durante a era Trump, uma política que tinha como objetivo dissuadi-los de cruzar a fronteira ilegalmente.



Em junho, o grupo liderado por Mayorkas informou que havia identificado 3.913 menores separados de seus familiares entre 1º de julho de 2017 e 20 de janeiro de 2021, quando Biden assumiu. Além disso, disse que revisaria outros 1.723 casos de separações, algumas ocorridas inclusive desde janeiro de 2017.



Dos 3.913 identificados, 1.779 já haviam sido reunidos com suas famílias durante o mandato de Trump. Sete foram reunidos após a criação do grupo de trabalho e 41 estavam em vias de reunificação. Outros 1.695 tinham sido contactados, mas ainda não haviam se reencontrado com suas famílias, enquanto 391 estão em paradeiro desconhecido.



"Quando começamos nosso grupo de trabalho há um ano, o que encontramos foi a ausência de registros das famílias separadas, ou registros incompletos ou inexatos, e nosso primeiro desafio foi identificar realmente as famílias separadas", disse hoje Mayorkas.



"Até agora, reunimos mais de 120 famílias. Estamos em processo de reunificação de mais de 400, e estamos presentes nos países de origem para contactar outras famílias e incentivá-las a iniciar o processo", acrescentou.



O DHS estima que cerca de 1.200 famílias de migrantes seguem separadas. A grande maioria é de centro-americanos, provenientes de Guatemala, Honduras e El Salvador, países de origem do crescente fluxo de imigrantes irregulares detidos nos últimos anos na fronteira sul dos Estados Unidos.



Biden, que considerou "criminosas" as separações, disse que apoiava uma compensação para as famílias separadas, mas seu governo abandonou no mês passado as negociações com os advogados das famílias que apresentaram demandas judiciais.



Os demandantes, que buscam indenizações pelo que consideram danos psicológicos, anunciaram que vão seguir em frente com os litígios.