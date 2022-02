A Rússia denunciou o fortalecimento da presença militar dos Estados Unidos no Leste Europeu como um passo "destrutivo" na busca de soluções diplomáticas para as tensões na região, marcada pelo temor de uma invasão russa da Ucrânia.



O anúncio do envio de 3.000 soldados americanos para a região é uma "decisão injustificada, que aumentará a tensão e reduzirá o espaço para decisões políticas", disse o vice-chanceler russo, Alexander Grushko, citado pela agência russa Interfax.