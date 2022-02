Grande operação na Espanha contra extração ilegal de água

Uma ampla operação lançada na Espanha contra as captações ilegais de água resultou na prisão e investigação de mais de 130 pessoas no último ano, anunciou a Guarda Civil nesta quarta-feira (2).



No total, houve "133 pessoas detidas e investigadas pela extração de água mediante o uso de mais de 1.533 infraestruturas ilegais", informou em um comunicado a brigada de crimes ambientais da Guarda Civil sobre essa operação batizada Mizu II e desenvolvida em 2021.



Uma operação similar anterior lançada em 2019 acabou com 107 pessoas detidas ou investigadas.



Espanha, assim como outros países do Mediterrâneo, é um dos países europeus mais expostos ao risco de seca devido ao aquecimento global, segundo os cientistas.



O uso dos recursos hídricos é frequentemente alvo de intensas tensões políticas, sobretudo entre regiões, já que a agricultura intensiva é um dos pilares da economia do país.



Segundo a Guarda Civil, "grande parte da operação se desenvolveu em áreas especialmente sensíveis e vulneráveis, como podem ser o Parque Nacional de Doñana", em Andaluzia (sul) e "as bacias dos principais rios da Espanha".