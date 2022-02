Presidente da CNN renuncia após revelação de relacionamento com uma colega

O presidente da CNN, Jeff Zucker, anunciou sua renúncia imediata por não ter informado um relacionamento romântico com uma colega da rede de televisão americana.



"Eu certamente gostaria que meu mandato aqui tivesse terminado de forma diferente", disse Zucker em mensagem aos funcionários da CNN.



"Mas minha carreira (na rede) foi algo incrível. E eu aproveitei cada minuto dela".



Zucker, de 56 anos, disse que sua renúncia é imediata.



À frente da rede global desde 2013, foi um dos executivos de mídia mais poderosos dos Estados Unidos.



Na investigação de um apresentador da rede "fui questionado sobre uma relação consensual com minha colega mais próxima, alguém com quem trabalho há mais de 20 anos", disse ele em sua mensagem.



"Admiti que o relacionamento evoluiu nos últimos anos", explicou. "Eles me pediram para revelar quando começou, mas eu não o fiz. Eu errei".