Sobe para 28 o número de mortos por chuvas em São Paulo

Inundações e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas no estado de São Paulo nos últimos dias já deixaram pelo menos 28 mortos, informaram as autoridades nesta quarta-feira(2).



Doze pessoas ficaram feridas e sete continuam desaparecidas em decorrência do deslizamento de terra em Franco da Rocha, segundo a contagem oficial.



Cerca de 2.914 famílias estão desabrigadas ou desalojadas, informou a Defesa Civil.



O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas afetadas na terça-feira com vários ministros e se reuniu com autoridades locais.



"Lamentamos as mortes. Sabemos que, muitas vezes, as pessoas constroem a sua residência por necessidade em um local que, 10, 20, 30 anos depois, o tempo leva a desastres", disse o presidente.



O governador de São Paulo, João Doria, destinou 15 milhões de reais para ajudar as dez cidades mais atingidas do estado.



Desde o início da estação chuvosa em outubro, o Brasil tem sofrido com fortes chuvas, principalmente nos estados da Bahia, onde 24 pessoas morreram, e Minas Gerais, com pelo menos 19 mortes e milhares de deslocados.



Segundo especialistas, essas chuvas se devem, entre outras causas, ao fenômeno La Niña, um resfriamento no Oceano Pacífico que causa mais chuvas do que o normal em algumas regiões do planeta e secas terríveis em outras. De forma mais geral, os eventos extremos estão aumentando devido à crise climática.