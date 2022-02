Opep+ mantém cautela e aumenta levemente a produção de petróleo

Os 23 produtores de petróleo que integram a aliança Opep+ decidiram nesta quarta-feira(2) continuar a aumentar ligeiramente a produção de petróleo bruto, apesar do aumento dos preços, em um contexto de tensões geopolíticas.



Representantes dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e dos dez países aliados da Opep+ concordaram em "aumentar sua produção total em 400.000 barris (adicionais) por dia em março", informou a Opep em uma nota, após uma breve reunião, cujo anúncio era previsível.



Esta estratégia gradual, que se renova mês a mês, foi iniciada no início de 2021, após a recuperação da demanda, na esteira dos drásticos cortes decorrentes da pandemia da covid-19.



A Opep+ mantém sua estratégia, apesar dos apelos da Casa Branca para abrir a torneira do ouro negro e conter a alta dos preços.



Desde a última reunião da entidade, o preço do barril do West Texas Intermediate (WTI) subiu mais de 17%, e o do Brent, 14%.



Os dois marcadores de petróleo atingiram níveis sem precedentes em mais de sete anos em janeiro.



Nesta quarta-feira, por volta das 13h30 GMT (10h30 em Brasília), os preços estavam em alta, com o WTI atingindo a marca simbólica de 90 dólares, e o Brent sendo negociado um pouco acima.



- Abaixo da meta -



Embora o aumento da produção seja modesto, o mercado teme que "a Opep+ não esteja em condições" de cumprir suas metas, disse Bjornar Tonhaugen, analista da Rystad Energy.



Em dezembro, o volume total deste acordo aumentou em 90 mil barris por dia, abaixo da meta de 400 mil barris, segundo relatório da agência Bloomberg.



Para Louise Dickson, analista da Rystad Energy, a aliança de 23 países é a chave para equilibrar "um mercado de petróleo com pouca oferta" e frear a alta dos preços.



- Crises geopolíticas -



O mercado também é afetado pelas fortes tensões geopolíticas que envolvem gigantes da produção e exportação de petróleo, como Rússia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. E isso gera temores de problemas no abastecimento.



Os Emirados interceptaram um míssil balístico lançado pelos rebeldes huthis do Iêmen na segunda-feira. Foi o mais recente de uma série de ataques contra este país do Golfo que faz parte de uma coalizão militar liderada por Riade.



É outra escalada, porém, que atrai todas as atenções: as tensões entre Moscou e os países ocidentais sobre a Ucrânia, que estão em alta.



"Essa crise geopolítica só aumentará os preços", disse à AFP Neil Wilson, analista da Markets.com.