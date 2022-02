Berlim proíbe transmissão do canal russo RT em alemão

O regulador de meios de comunicação da Alemanha ZAK anunciou nesta quarta-feira (2) a proibição da transmissão no país do canal russo 'Russia Today (RT)' em alemão, lançado em 16 de dezembro e já privado de sua transmissão via satélite, com as tensões entre Moscou e Ocidente como pano de fundo.



"A transmissão do programa de televisão 'RT DE'", ao qual ainda é possível acessar na web e por um aplicativo móvel, foi "proibida" porque "não foi solicitada nem concedida a autorização necessária, de acordo com a lei da imprensa", diz um comunicado do regulador federal ZAK.



A plataforma de vídeos Youtube já suspendeu a conta em alemão do RT no mesmo dia de seu lançamento em dezembro e, pouco depois, a transmissão via satélite do canal foi interrompida a pedido das autoridades alemãs.



Por sua vez, 'RT DE' respondeu depois que seu bloqueio é "ilegal" e resultado da pressão política exercida sobre Berlim, enquanto Moscou ameaçou tomar represálias.



O canal tem sua sede em Moscou e possui uma licença sérvia para transmitir por cabo e satélite que, segundo a RT, permitiria sua transmissão na Alemanha, de acordo com as diretivas da União Europeia (UE).



No entanto, o ZAK considera que a licença sérvia não é suficiente, já que a 'RT DE' é produzida por uma empresa cuja sede está em Berlim e se dirige a "uma audiência alemã".