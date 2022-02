EUA enviará 3.000 soldados em apoio à OTAN no Leste Europeu

Os Estados Unidos enviarão 3.000 militares em apoio às forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) para vários países da Europa Oriental - informou a imprensa americana nesta quarta-feira (2), citando funcionários do governo não identificados.



"Segundo as instruções do presidente e de acordo com as recomendações do secretário (da Defesa Lloyd) Austin, o Departamento vai reposicionar mais ao leste algumas unidades estacionadas na Europa", afirmou um dos funcionários.



"Estas forças não vão lutar na Ucrânia", enfatizou. "Esses movimentos não são permanentes. Respondem às circunstâncias atuais", completou.



Deste total, cerca de 1.000 serão transferidos da Alemanha para a Romênia, e outros 2.000 partirão da grande base americana de Fort Bragg, na Carolina do Norte, para Alemanha e Polônia, acrescentaram as mesmas fontes.