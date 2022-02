Putin e Xi destacarão nos Jogos Olímpicos sua 'visão comum' da segurança, diz Kremlin

O presidente russo Vladimir Putin e seu homólogo chinês Xi Jinping destacarão sua "visão comum" sobre segurança internacional, durante seu encontro nos Jogos Olímpicos, informou o Kremlin nesta quarta-feira (2).



"Foi preparada uma declaração comum sobre a entrada das relações internacionais em uma nova era", disse Yuri Ushakov, conselheiro diplomático do presidente russo.



"Nela encontraremos a visão comum da Rússia e China (...) principalmente em questões de segurança", acrescentou.



Putin viajará na sexta-feira para a China, para a abertura dos Jogos Olímpicos de inverno, em um momento em que aumenta a tensão com os países ocidentais, que o acusam de preparar um ataque militar contra a Ucrânia.



A Rússia, que nega ter planos de invadir seu vizinho, exige garantias de segurança, começando pela promessa de que a Otan não admita a Ucrânia entre seus membros e a Aliança retire seus dispositivos militares até chegar às posições de 1997.



"A China apoia as exigências russas sobre segurança", disse Ushakov, considerando que os dois países "entendem a necessidade de uma ordem mundial mais justa".



Ushakov disse que Putin assinará vários acordos durante sua visita à China, que afetarão temas-chave como o gás.



O presidente russo viajará acompanhado pelo ministro da Energia, Nikolaï Shulguinov, e pelo responsável da gigante do petróleo Rosneft, entre outros.



A China pediu no final de janeiro que as demandas russas fossem "levadas a sério" e que uma "solução" fosse encontrada para as preocupações de Moscou sobre sua segurança.