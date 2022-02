Autoridades turcas encontram 12 migrantes mortos pelo frio na fronteira com Grécia

Os corpos de 12 migrantes foram encontrados nesta quarta-feira (2) na Turquia, perto da fronteira com a Grécia, anunciou o ministro turco do Interior, explicando que morreram devido ao frio.



"Doze dos 22 migrantes expulsos pelos serviços de alfândega gregos, os quais tiveram que tirar a roupa e os sapatos, morreram de frio", disse no Twitter o ministro Süleyman Soylu, publicando fotos borradas dos corpos.



Os corpos dos migrantes foram encontrados perto da cidade de Pasakoy, na fronteira entre Turquia e Grécia, informarma as autoridades de Edirne (nordeste).



Ancara não para de acusar as autoridades gregas de expulsar ilegalmente para a Turquia os migrantes que tentam atravessar para a Grécia.



Entre fevereiro e março de 2020, dezenas de milhares de pessoas se concentraram ao longo da fronteira terrestre entre Turquia e Grécia, sem conseguir passar. Atenas acusou Ancara de abrir a passagem para pressionar a União Europeia.



Turquia acolhe atualmente cerca de cinco milhões de refugiados em seu território, segundo uma contagem oficial. Quase quatro milhões delos são sírios.