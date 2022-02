Líderes da Otan intensificam esforços na Ucrânia após acusações Putin

Governantes dos países membros da Otan prosseguiram, nesta quarta-feira (2), com os esforços diplomáticos a respeito da Ucrânia, depois que o presidente Vladimir Putin acusou o Ocidente de arrastar a Rússia para guerra, mas sem fechar a porta para o diálogo.



O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deve conversar por telefone com Putin, um dia após sua visita a Kiev como demonstração de solidariedade com a Ucrânia.



Nas últimas semanas, os alertas se multiplicaram com a mobilização de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, o que provocou o temor de uma incursão militar de Moscou.



Os líderes ocidentais alertaram que qualquer ataque do tipo teria "consequências severas", que poderiam incluir sanções econômicas.



A Rússia nega a intenção de invadir a Ucrânia e acusa o Ocidente de não respeitar as garantias e segurança de Moscou.



As autoridades russas apresentaram uma série de demandas para reduzir a tensão, como a garantia de que a Ucrânia nunca integrará a Otan ou impedira a instalação de um sistema de mísseis perto da fronteira com a Rússia.



Em suas primeiras declarações públicas sobre a crise em várias semanas, Putin acusou na terça-feira o Ocidente de ignorar as preocupações de Moscou em termos de segurança e o governo dos Estados Unidos de utilizar a Ucrânia para arrastar a Rússia a um conflito.



"O principal objetivo dos Estados Unidos é conter a Rússia, e a Ucrânia é seu instrumento para nos arrastar para um conflito armado, e nos atingir com as mais duras sanções", disse Putin em uma entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, um aliado, embora seu país integre a União Europeia e a Otan.



- Líderes ocidentais na Ucrânia -



"Espero que, ao final, encontremos uma solução, apesar de não ser fácil", acrescentou o líder russo.



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversou por telefone na terça-feira com o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov.



O chanceler russo disse que Washington concorda em prosseguir com o diálogo.



Ao mesmo tempo, vários governantes ocidentais viajaram à Ucrânia para reuniões com o presidente Volodymyr Zelensky.



Johnson e o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki estiveram em Kiev na terça-feira. A capital ucraniana deve receber ainda esta semana o chefe de Governo holandês, Mark Rutte, e o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.



Erdogan aproveitará o fato de seu país integrar a Otan e sua relação com Putin para romper o isolamento e tentar evitar um conflito que pode prejudicar seu país. E isto apesar de o fornecimento de drones turcos para a Ucrânia ter provocado indignação na Rússia.



Os ministros das Relações Exteriores da França e Alemanha também devem visitar a Ucrânia na próxima semana, uma viagem que incluirá uma escala na região leste do país, onde as forças ucranianas lutam contra os separatistas pró-Rússia, apoiados por Moscou.



Putin afirmou que o presidente francês, Emmanuel Macron, pode visitar Moscou nos próximos dias.



Antes da conversa de Johnson com Putin, o embaixador adjunto da Rússia na ONU, Dmitri Polianski, criticou duramente a diplomacia britânica, que chamou de "absolutamente inútil" em uma entrevista ao canal Sky News.



A Ucrânia luta contra os rebeldes pró-Rússia em duas regiões separatistas desde 2014, quando Moscou anexou a península da Crimeia. Mais de 13.000 pessoas morreram no conflito.



Kiev elogiou o apoio dos países ocidentais contra as ameaças russas, mas o presidente Zelensky também pediu que a comunidade internacional "não espalhe pânico" ao citar possíveis invasões.