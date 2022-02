Pfizer pede aos EUA aprovação de sua vacina anticovid para menores de 5 anos

A Pfizer e sua sócia, BioNTech, informaram nesta terça-feira (1º) que começaram a apresentar um pedido formal ao regulador sanitário dos Estados Unidos para o uso emergencial de sua vacina anticovid para crianças de seis meses a cinco anos.



Se a agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, aprovar o regime de duas doses, a vacina da Pfizer se tornará a primeira anticovid-19 disponível para essa faixa etária no país.



Logo após o anúncio, a FDA indicou pelo Twitter que realizará uma reunião em 15 de fevereiro para considerar o pedido.



As empresas buscam autorização para apenas duas doses de sua vacina, mas acreditam que uma terceira dose será necessária "para alcançar altos níveis de proteção contra variantes atuais e futuras" do coronavírus, declarou o CEO da Pfizer, Albert Bourla.



"Se ambas as doses forem autorizadas, os pais terão a oportunidade de começar uma série de vacinações contra a covid-19 para seus filhos, enquanto esperam a possível autorização de uma terceira dose", acrescentou.



Para limitar os efeitos colaterais nessa faixa etária jovem, a gigante farmacêutica optou por reduzir significativamente a dosagem de sua vacina, optando por apenas 3 microgramas por injeção. Em contraste, 30 microgramas são usados para maiores de 12 anos e 10 microgramas para aqueles entre 5 e 11 anos.



Os pesquisadores da empresa concluíram no outono passado que doses baixas da vacina davam proteção a crianças de até dois anos, mas não àquelas de 2 a 5 anos, e anunciaram em dezembro que adicionariam uma terceira dose aos seus testes.



Os dados para o regime de três doses são "esperados nos próximos meses e serão fornecidos ao FDA para apoiar uma possível expansão" de seu pedido inicial, disseram a Pfizer e a BioNTech em comunicado.



Após dois anos de pandemia, muitos pais aguardam impacientemente para vacinar seus filhos contra o coronavírus.



A vacina Pfizer-BioNTech foi aprovada há três meses para uso emergencial em crianças de 5 a 11 anos.