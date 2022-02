Província canadense desiste de aplicar imposto aos não vacinados

A província canadense de Quebec anunciou nesta terça-feira (1) que vai desistir de aplicar seus planos de impor um novo imposto a quem não estiver vacinado contra a covid-19, após uma rejeição pública da proposta.



Francois Leegault, primeiro-ministro da província francófona, afirmou durante coletiva de imprensa que a medida dividiu profundamente os quebequenses.



"Para levar Quebec para um clima de calma social, anuncio que o governo não vai aplicar esta lei sobre a contribuição sanitária", declarou.



A ideia de um imposto foi revelada em 11 de janeiro e pretendia incentivar os 10% da população que ainda não foram vacinados contra o coronavírus a fazê-lo.



Legault lamentou que metade de todos os pacientes com covid-19 em unidades de terapia intensiva dos hospitais da província fosse de não vacinados, o que representa uma sobrecarga aos recursos sanitários.



Esta não é a primeira vez que o governo de Quebec volta atrás de medidas públicas de saúde orientadas a deter a propagação do coronavírus.



Autoridades da província já tinham descartado a vacinação obrigatória de todos os trabalhadores de saúde no ano passado, temendo que levaria à demissão de milhares de enfermeiras, piorando uma já severa escassez de pessoal no setor.



Quebec anunciou, ainda, um relaxamento na quinta-feira das restrições públicas nos esportes e nas atividades culturais a partir de meados de fevereiro, depois de se alinhar com a província de Ontário na reabertura de restaurantes com salões internos, limitando o número de frequentadores.



Mais de 80% dos canadenses de cinco anos ou mais estão completamente vacinados contra a covid-19 e cerca de 40% tomaram a dose de reforço, segundo dados oficiais.



"Não é suficiente", comentou Legault, acrescentando que espera ver as taxas de vacinação subirem nas próximas semanas.