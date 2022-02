Mais de 60 migrantes são resgatados na costa de Marrocos (ONG)

Sessenta e três migrantes, incluindo 15 mulheres e três crianças, foram resgatados nesta terça-feira (1º) pela Marinha marroquina depois que seu barco virou perto de Tarfaya (sul do Marrocos), no Oceano Atlântico, informou a ONG Alarm Phone.



"Estamos muito aliviados em confirmar que as 63 pessoas em grande perigo perto da costa marroquina foram encontradas pela Marinha e trazidas para terra sãs e salvas", anunciou no Twitter a Alarm Phone, um grupo de voluntários que administra uma linha de apoio a migrantes.



A ativista espanhola Helena Maleno, fundadora da ONG Walking Borders, havia alertado para o perigo que esses migrantes corriam, "entre eles 15 mulheres e três bebês".



De acordo com a ONG, mais de 4.000 migrantes morreram ou desapareceram em 2021 durante viagens por mar para a Espanha, o dobro de 2020.



Segundo dados do Ministério do Interior espanhol, mais de 37.300 migrantes, principalmente de Marrocos, chegaram por via marítima a Espanha (à península e às Ilhas Baleares e Canárias) em 2021.