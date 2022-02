Empresa de Slim paga indenizações a vítimas de colapso do metrô no México

Uma empresa do magnata mexicano Carlos Slim pagou milhares de pesos em acordos de reparação às vítimas do desabamento de um trecho do metrô da Cidade do México com a condição de que desistissem de qualquer processo, noticiou o jornal El País nesta terça-feira (1).



O jornal teve acesso a acordos de indenização para os atingidos com a CICSA, empresa de Slim responsável pela construção do trecho do metrô da capital mexicana que desabou em maio de 2021, deixando 26 mortos e cerca de 80 feridos.



"As partes reconhecem que a consequência da aprovação e cumprimento deste acordo de reparação será a extinção da ação penal em favor da CICSA, suas afiliadas, acionistas, diretores, procuradores e funcionários, quanto a qualquer afetação, consequência ou danos sofridos pela vítima, direta ou indiretamente, em razão do evento", diz o documento citado pelo jornal, que também registra o pagamento de 450.000 pesos (113 mil reais).



Os valores das indenizações variam de acordo com a gravidade dos casos, informa o El País, acrescentando que uma fonte próxima ao assunto disse que variam entre 400.000 e 6 milhões de pesos (cerca de 1,52 milhão de reais) para cada pessoa afetada.



O jornal destaca que o acordo também contempla "danos morais e físicos, além de atendimento psicológico e jurídico e tratamentos".



Também indeniza a chamada "lucros cessantes", ou seja, todos os rendimentos que a vítima deixa de receber devido aos seus ferimentos ou morte, especifica o jornal.



Slim, 81 anos e o homem mais rico do México, prometeu ao governo pagar integralmente pelo conserto do trecho desabado do metrô da capital. Apesar disso, o empresário disse que a obra não teve vícios na sua construção.



O empresário é visto como próximo do presidente Andrés Manuel López Obrador, que recentemente lhe agradeceu o pagamento de 28 bilhões de pesos (cerca de 7,11 bilhões de reais) ao Tesouro pela venda de uma subsidiária de sua empresa América Móvil nos Estados Unidos.



Slim também participa da construção do trem turístico maia, um dos projetos emblemáticos da administração de López Obrador.



