Johnson considera 'vital' que Rússia dê 'passo atrás' e opte pela diplomacia na Ucrânia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, considerou nesta terça-feira (1) "vital" que a Rússia dê um "passo atrás" e opte pelo caminho da "diplomacia", alertando que existe um "perigo claro" e "iminente" de uma intervenção militar russa na Ucrânia.



"É vital que a Rússia dê um passo atrás e escolha o caminho da diplomacia e acredito que ainda é possível. Estamos dispostos a dialogar, obviamente, mas as sanções estão preparadas", disse Johnson em uma coletiva de imprensa em Kiev juntamente com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski.



Segundo Johnson, existe um "perigo claro" e "iminente" de intervenção militar russa na Ucrânia.



"Vemos grande quantidade de tropas concentradas, vemos preparativos para todo tipo de operações, que são coerentes com uma campanha militar iminente", acrescentou.