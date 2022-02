Dois mortos e 38 feridos em ataque no aniversário do golpe em Mianmar

Duas pessoas morreram e 38 ficaram feridas nesta terça-feira (1) em um ataque com granada em um comício pró-militar em Mianmar, durante um dia de protestos pelo primeiro aniversário do golpe de Estado.



Até agora, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo ataque, que coincidiu com uma greve silenciosa e aplausos em protesto, desafiando as ordens da junta governante.



O golpe militar encerrou um breve período democrático há um ano ao derrubar o governo de Aung San Suu Kyi, provocando protestos em massa e uma dura repressão aos dissidentes neste país asiático.



A repressão militar deixou mais de 1.500 civis mortos e 9.000 detidos, segundo uma ONG local. Em meio a essa onda de violência, há trechos de território controlados por milícias que combatem a junta.



Nesta terça-feira as ruas das cidades estavam vazias e os habitantes aplaudiram de suas casas para desafiar a diretoria .



Em Rangun, capital econômica do país, e na cidade de Mandalay, aplausos estrondosos foram ouvidos às 16h00 locais (06h30 GMT) para marcar o fim de uma "greve silenciosa", confirmaram jornalistas da AFP.



"Estamos aplaudindo", disse um morador de Mansalay. "Em outras casas do meu bairro, as pessoas também aplaudem".



As autoridades advertiram que estas ações poderiam ser classificadas como alta traição, um crime que pode resultar em penas de muitos anos de prisão. Em Yangon, 10 pessoas foram detidas, segundo a imprensa local.



A junta ordenou que as lojas permanecessem abertas, mas às 10h as ruas de Yangon começaram a esvaziar, cena que se repetiu em Mandalay e no sul do país.



Em dezembro, uma mobilização de protesto semelhante esvaziou as ruas, mas o dia de terça-feira foi marcado pelo ato violento com explosivos.



Em um ataque com granada em Tachileik, no leste do país, duas pessoas morreram e 38 ficaram feridas quando uma multidão voltava de uma manifestação pró-militar.



- Sanções -



Antes do aniversário, os militares alertaram que confiscariam as empresas que cumprissem a greve e alertaram que qualquer ação de "propaganda" seria processada com acusações de traição e "terrorismo".



A mídia local noticiou ações de protesto isoladas em Yangon e Mandalay, onde manifestantes levantaram faixas e dispararam sinalizadores.



Em resposta, a junta divulgou fotos para mostrar que o país voltou ao normal, incluindo imagens de uma maratona na região de Bago e celebrações religiosas.



Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá marcaram o aniversário com uma série de sanções que atingiram particularmente os funcionários da justiça envolvidos no julgamento contra Suu Kyi, que Washington descreveu como um julgamento "político".



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, criticou a "terrível violência contra a população civil", o enfraquecimento da estabilidade regional e a crescente corrupção e disse que está trabalhando com seus aliados para que os responsáveis "prestem contas".



O relator especial da ONU sobre a situação dos direitos humanos na Mianmar, Tom Andrews, pediu à comunidade internacional que aja.



"O fato de que um ano se passou sem nenhuma resolução do Conselho de Segurança para impor um embargo de armas, enquanto as armas continuam chegando para a junta e pessoas inocentes morrem, é inaceitável".



"O povo de Mianmar merece mais da ONU", disse o alto funcionário.



- Suu Kyi enfrenta outro processo -



Desde o golpe militar que acabou com uma década de democracia, Aung San Suu Kyi, de 76 anos, está em prisão domiciliar em um local secreto. Ela enfrenta sentenças que totalizam mais de 100 anos de prisão.



Um dia antes do aniversário, a junta anunciou um novo julgamento contra a líder acusada de supostas irregularidades nas eleições de 2020, nas quais seu partido, a Liga Nacional para a Democracia, prevaleceu sobre seus rivais apoiados pelos militares.



Vários membros da comissão eleitoral também foram presos sob a acusação de arquitetar a vitória esmagadora do partido no poder.



A junta anulou os resultados das eleições, dizendo ter encontrado 11,3 milhões de incidentes de fraude, apesar do fato de observadores independentes acreditarem que as pesquisas foram livres e justas.