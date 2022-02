Intenso tiroteio na Guiné-Bissau em aparente tentativa de golpe

Tiroteios intensos ressoaram na tarde desta terça-feira (1º) na área do Palácio do Governo da Guiné Bissau, no que a União Africana e o bloco regional CEDEAO descreveram como uma tentativa de golpe de Estado.



"O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, acompanha com grande preocupação a situação na Guiné-Bissau, marcada por uma tentativa de golpe de Estado", disse um comunicado da UA datado em Nairobi.



"A CEDEAO condena esta tentativa de golpe e responsabiliza os militares pela integridade física do presidente Umaro Sissoco Embalo e membros do seu governo", afirmou a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental.



Este pequeno país, com uma história política muito conturbada, pode ser atualmente palco de um quinto golpe na região em menos de dois anos.



O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu em nota o "fim imediato" dos combates e "pleno respeito às instituições democráticas do país".



A confusão reinou durante a tarde. A sede do governo foi cercada por homens armados durante uma reunião extraordinária de gabinete na presença do presidente, Umaro Sissoco Embalo, e do primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam. Até o momento não há informações sobre a causa do tiroteio.



Tanto em torno do palácio quanto nos arredores da cidade, não muito longe do aeroporto principal, os militares mantinham os civis à distância. Um jornalista da AFP disse que um homem armado ordenou que ele se afastasse enquanto apontava um fuzil para ele.



Muitos moradores deixaram o bairro: os mercados estavam vazios e os bancos fecharam as portas enquanto veículos militares percorriam as ruas da capital.



Uma francesa de 36 anos, residente de Bissau, disse à AFP que precisou buscar os filhos na escola, que fica perto do palácio e seria fechada às pressas. Seu marido, que trabalha em um banco, recebeu a ordem de voltar para casa.



Ao passar pela sede do governo, Kadeejah Diop viu soldados armados entrando.



- Golpes e corrupção -



A Guiné-Bissau tem uma população de cerca de dois milhões de habitantes e faz fronteira com o Senegal e a Guiné. Ex-colônia portuguesa, sofreu quatro golpes militares desde sua independência, em 1974, o mais recente em 2012.



Além disso, a corrupção endêmica assola a vida política do país, que também é considerado um importante centro de tráfico de cocaína da América Latina para a Europa.



Tal como em muitos outros países africanos, as forças armadas desempenham um papel proeminente a nível sociopolítico.



Desde o início de 2020, Umaro Sissoco Embalo, ex-general do Exército, ocupa o cargo de chefe de Estado, após eleições presidenciais cujo resultado ainda é contestado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), a formação política dominante desde a independência.



O retorno à ordem constitucional é o grande compromisso do país desde 2014, apesar das repetidas turbulências, mas sem violência.



Embalo, 49 anos, selou seu destino em fevereiro de 2020 ao vestir a faixa presidencial, apesar da persistência do PAIGC em suas queixas.



No ano passado, o comandante-chefe das forças armadas havia declarado que vários de seus membros estavam preparando um golpe enquanto o presidente estava em viagem ao Brasil.



Em 14 de outubro de 2021, o general Biague Na Ntam afirmou que alguns oficiais tentaram subornar as tropas "para subverter a ordem constitucional".