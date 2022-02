EUA confina presos de presídios federais após briga e morte

Todos os presos dos presídios federais dos Estados Unidos estão confinados em suas celas desde segunda-feira à noite (31) depois de uma briga mortal em um centro penitenciário do Texas, informou o Escritório Federal de Prisões nesta terça-feira (1º).



Na segunda-feira começou uma briga entre vários presos na presídio de alta segurança de Beaumont, Texas, que deixou dois mortos e outros tantos feridos, segundo um comunicado desta oficina (BOP, nas siglas em inglês).



Os dois que morreram são Guillermo Riojas, de 54 anos e condenado a 456 meses de prisão por roubo de veículo e interferência com o comércio interestadual, e Andrew Pineda, de 34 anos e condenado a 78 meses por crimes relacionados a organizações corruptas, acrescenta o texto.



Segundo a imprensa americana, os reclusos pertenciam a gangues rivais: a MS-13, ou Mara Salvatrucha, de El Salvador, e a Máfia Mexicana. Por conta disso, as autoridades temem represálias em outros centros.



"Por precaução, o Escritório de Prisões garantiu a segurança de todas as suas instalações para manter a calma", informou o porta-voz Emery Nelson, em um e-mail enviado à AFP.



"Acreditamos que essa medida não vai durar muito", acrescentou. As brigas não são frequentes nas prisões americanas, mas geralmente medidas de segurança como o confinamento dos presos e a suspensão das visitas são aplicadas somente ao estabelecimento afetado.



Os aproximadamente 120 presídios federais abrigam só uma pequena parte da população carcerária americana, apenas mais de 150.000 presos de mais de dois milhões no total.



Em 2019 houve onze homicídios dentro dos centros penitenciários federais, contra 143 nos estaduais, segundo estatíscas oficiais.