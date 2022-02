Documentos que foram rasgados por Trump no centro da investigação do ataque ao Capitólio

A comissão legislativa que investiga o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em janeiro do ano passado tem em seu poder uma série de documentos rasgados por Donald Trump quando ele estava na Casa Branca, informou o Washington Post.



Os papéis vêm do Arquivo Nacional, encarregado de manter todos os documentos de trabalho de um presidente depois que ele deixa a Casa Branca.



"Entre os documentos presidenciais recebidos pelo Arquivo Nacional estavam documentos em papel que foram rasgados pelo ex-presidente Trump", confirmou a instituição em comunicado à AFP.



Algumas folhas foram "coladas" por "funcionários de gerenciamento de registros da Casa Branca", acrescentou. Outras permaneceram como estavam.



Segundo o The Washington Post, esses documentos fazem parte de mais de 700 páginas entregues pelo Arquivo Nacional à comissão parlamentar que está investigando se Trump foi o responsável pelo golpe contra o Congresso por seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.



Consultada pela AFP, a chamada comissão "6 de janeiro" recusou-se a esclarecer quais documentos estava em sua posse e quais especificamente foram rasgados. Mas em meados de janeiro anunciou que começara a receber certos documentos "que o ex-presidente esperava manter escondidos".



Entre as 700 páginas de arquivos recebidos estão as listas de quem visitou o ex-presidente norte-americano ou ligou para ele em 6 de janeiro, além de anotações feitas durante essas trocas.



A comissão, formada por maioria de parlamentares democratas, pretende ouvir vários familiares do ex-presidente republicano. Alguns deles receberam intimações e outros, como sua filha Ivanka Trump, foram simplesmente convidados a testemunhar.



Os parlamentares da comissão querem desesperadamente publicar suas conclusões antes das eleições de novembro, nas quais os republicanos podem recuperar o controle da Câmara e arruinar seu trabalho.