Primeiro-ministro português testa positivo para covid dois dias após ser reeleito

O primeiro-ministro português, o socialista Antonio Costa, testou positivo para a covid-19 nesta terça-feira (1), dois dias depois de se proclamar vencedor nas eleições legislativas, informou o seu gabinete em comunicado.



"Ele não apresenta sintomas e respeitará um período de isolamento de sete dias", segundo a mesma fonte.



Costa, que havia feito uma intensa campanha eleitoral nas duas semanas anteriores à consulta, deveria ser recebido na quarta-feira pelo presidente, o conservador Marcelo Rebelo de Sousa,.



O chefe de Estado iniciaria nesta terça-feira a ronda de consultas com os oito partidos que estão representados no Parlamento, tendo em vista a formação do governo pelo líder socialista, que está no poder desde 2015.



Costa já esteve confinado em isolamento depois de ter mantido contato com pessoas infetadas com coronavírus, como o presidente francês, Emmanuel Macron, e o então primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, mas nunca anunciou que tinha testado positivo.