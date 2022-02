Caça furtiva foi motivo do assassinato de dois policiais na Alemanha

Os suspeitos de ter matado, na segunda-feira (31), dois policiais no sudoeste da Alemanha, poderiam ter feito isso para esconder um crime de caça furtiva, afirmaram os investigadores nesta terça-feira (1º), após encontrar presas no carro dos detidos.



"O assassinato de dois policiais buscava esconder a caça furtiva", disse o procurador de Kaiserslautern, Stefan Orthen, em coletiva de imprensa junto à polícia.



O assassinato dos agentes, uma mulher de 24 anos que ainda estava em formação e um homem de 29, na segunda-feira às 04h20 em uma estrada rural, gerou comoção na Alemanha. A ministra do Interior, Nancy Feaser, denunciou uma "execução", um crime que também foi condenado pelo chanceler Olaf Scholz.



Os dois policiais foram assassinados em uma estrada perto de Kusel, uma cidade da região de Renânia Palatinado, enquanto realizavam um controle de rotina do veículo dos suspeitos, de 32 e 38 anos.



O documento de identidade e a carteira de motorista do principal suspeito, um homem de 38 anos residente na região vizinha de Sarre, foi encontrado perto do corpo da jovem policial.



Na segunda-feira, os investigadores o identificaram como Andreas Johannes Schmitt, e era alvo de um mandado de busca da polícia e do Ministério Público.



O homem estava sendo procurado pela polícia por caça furtiva e foi preso na segunda-feira à tarde em sua casa, em Sulzbach (Sarre). Estava junto do segundo suspeito, que também foi preso. Ambos seguem detidos, informou Orthen.



Durante a investigação foram encontradas "várias armas", segundo a polícia regional.



"Partimos do princípio de que foram usadas duas armas e que os dois dispararam", explicou o procurador, que disse que foram encontradas "várias presas" no porta-malas do carro dos suspeitos.



O indivíduo de 32 anos negou ter atirado contra os policiais, mas admitiu ter caçado furtivamente, segundo Stefan Orthen. O outro, por outro lado, ficou em silêncio, segundo a mesma fonte.