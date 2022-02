Israel participa de exercício naval liderado pelos EUA no Mar Vermelho

Israel participa pela primeira vez de um exercício naval no Mar Vermelho, liderado pelos Estados Unidos e envolvendo cerca de 60 países e organizações, algumas das quais não reconhecem o Estado judeu.



De acordo com um comunicado da Marinha americana, divulgado nesta terça-feira (1), 9.000 funcionários e 50 navios de mais de 60 países e organizações internacionais estão participando do Exercício Marítimo Internacional Bianual (IMX), que começou na segunda-feira e durará 18 dias.



Na segunda-feira, o porta-voz do exército israelense, Avichay Adraee, confirmou no Twitter que o Estado hebreu participaria "pela primeira vez" do exercício IMX.



Este último ocorre em um cenário de tensões crescentes na região, devido a preocupações com o programa nuclear do Irã e ataques de drones e mísseis por rebeldes iemenitas contra a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos.



Os países que participam do exercício naval incluem Arábia Saudita, Paquistão, Omã e Iêmen, que não mantêm relações diplomáticas com Israel.



No entanto, o reino saudita e o Estado judeu compartilham o desejo de combater a influência do Irã na região.



Israel já havia participado dos primeiros exercícios navais conjuntos com os Emirados Árabes Unidos e Bahrein em novembro, um ano após a normalização de suas relações com os dois países do Golfo.



