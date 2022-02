Pfizer buscará autorização para vacinar crianças menores de 5 anos

A gigante farmacêutica Pfizer e seu sócio BioNTech se preparam para pedir às autoridades sanitárias dos Estados Unidos que autorizem sua vacina contra a covid-19 em crianças menores de 5 anos, informou a mídia americana nesta terça-feira (1º).



Se for aprovada, a vacina da se tornará a primeira disponível nos Estados Unidos para essa faixa etária.



A solicitação de autorização à agência americana reguladora de medicamentos, a FDA, poderia ser apresentada nesta terça-feira, disse o Washington Post, citando fontes familiarizadas com o tema. O jornal especifica, assim como o New York Times e a rádio pública NPR, que a solicitação se refere apenas a um esquema de duas doses, não de três.



O anúncio foi feito no momento em que a onda de casos da variante ômicron está diminuindo nos Estados Unidos, mas os pais ainda estão lidando com o fechamento de escolas e a preocupação com seus filhos não vacinados.



As novas hospitalizações pediátricas por covid-19 alcançaram um recorde nos Estados Unidos em dezembro.



No mês passado, a FDA aprovou a vacina anticovid de reforço, ou terceira dose, da para crianças de até 12 anos.



Mas as taxas de vacinação nesta faixa etária são relativamente baixas, menos de 22%, segundo os Centros para o Controle e a Prevenção de Doenças (CDC), a principal agência de saúde pública americana.



Enquanto buscam autorização para que as crianças menores de cinco anos recebam duas doses da vacina, Pfizer e BioNTech também continuarão os estudos sobre um regime de três injeções, segundo o New York Times.



A FDA espera aprovar as vacinas para crianças pequenas no final de fevereiro. Os dados sobre um esquema de três doses não serão enviados até o final de março, acrescentou o jornal.



As empresas concluíram no final do ano passado que as doses baixas da vacina forneceram proteção em crianças de até dois anos, mas não nas de dois a 5 anos e anunciaram em dezembro que adicionariam uma terceira dose aos seus ensaios.



