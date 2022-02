Uma galinha tentou entrar no Pentágono

Uma galinha foi capturada na segunda-feira (31) enquanto "farejava a área segura do Pentágono", um dos edifícios mais protegidos do mundo, anunciou uma organização defensora dos direitos dos animais.



A Liga de Bem-Estar Animal de Arlington foi chamada para recolher a ave e devolvê-la a um galinheiro, disse a própria organização em sua conta do Facebook.



O jornal Military Times também informou sobre a ave. "Se perdeu tentando atravessar a rua? Ou é uma espiã em missão para roubar segredos de estado? Ela, até o momento, mantém o bico fechado", disse com humor este jornal especializado em assuntos militares.



Os internautas sugeriram nomear a galinha de Ethel Rosenberg, a famosa americana presa e executada por espionar para a União Soviética na década de 1950.



