Dois bebês morrem pelo frio no noroeste da Síria

Duas meninas sírias morreram por causa do difícil clima de inverno no noroeste da Síria, onde a neve e a chuva destruíram as barracas de centenas de famílias deslocadas, disse a ONU nesta terça-feira (1º).



"Uma menina de sete dias e outra de dois meses morreram de frio na província de Idlib", disse à AFP o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA).



Segundo um correspondente da AFP no norte de Idlib, as duas meninas foram transferidas para o hospital da cidade de Haranbush, que recebeu um grande fluxo de crianças doentes nos últimos dias.



A situação é ainda mais preocupante para os deslocados que precisam de atenção médica, já que muitos hospitais da província de Idlib correm o risco de fechar devido à redução da ajuda internacional e à escassez de medicamentos e equipamentos.



As mortes de crianças nos acampamentos de deslocados internos de Idlib são frequentes durante o inverno.



"As crianças estão expostas ao frio. Vivem em barracas desgastadas. Falta roupa de inverno e combustível", disse o porta-voz da OCHA, Patrick Nicholson.



Segundo a OCHA, as condições meteorológicas de janeiro destruíram ao menos 935 barracas e danificaram mais de 9.000 em vários acampamentos de deslocados.