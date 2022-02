Robness, um criptoartista que ganhou dinheiro com a censura

Robness é um artista de Los Angeles de 38 anos que se declara um dos pioneiros da criptoarte. Em janeiro de 2020, foi para a Internet e recriou a imagem de uma lata de lixo e, por isso, foi censurado por uma das mais importantes plataformas de venda de obras digitais.



Quase dois anos depois, essa plataforma, a SuperRare, voltou a autorizar a obra, intitulada "64 gallon toter".



Em dezembro, Robness vendeu uma das versões da lata de lixo pelo equivalente a US$ 252 mil.



Durante dois anos, a polêmica da "lata de lixo de 64 galões", uma das muitas que anima o caótico mundo da criptoarte, criou toda uma tendência: a da "trash art" (arte lixo) digital.



Artistas de todo mundo se dedicaram a reproduzir a lata de lixo, a fazer imagens animadas (gif), piadas... em sinal de solidariedade a Robness.



Ao mesmo tempo, o mundo da criptoarte não é uma nenhuma brincadeira. Cresce a um ritmo vertiginoso, impulsionado pela enorme especulação financeira em torno das moedas virtuais.



Robness afirma que seu caso é muito mais brando do que outros que geraram polêmica.



"Nem me lembro de onde veio a imagem. Acho que baixei do Google", comenta o artista californiano, em uma videoconferência com a AFP.



Inicialmente, Robness colocou à venda três exemplares de sua lata de lixo por um preço que admite que era absurdo: 30.900 ethereum cada uma, algo em torno de US$ 78 milhões no câmbio atual.



"Coloquei um preço ridículo, sabe? Era uma forma de dizer 'eu valorizo o que faço, então vou colocar o valor que merece'", explica.



"Não me envergonha. Sei o que a obra conseguiu. É uma dessas peças que iniciaram um movimento na criptoarte", diz ele, orgulhoso.



A SuperRare não apenas tirou Robness da circulação por dois anos, como também cancelou sua "wallet" na plataforma.



A "wallet" é uma conta aberta em uma criptomoeda determinada. Para comprar ou vender neste mercado volátil, seja o das moedas, seja o das obras de arte, é imprescindível ter uma "wallet".



"Me ameaçaram juridicamente", lembra Robness, com um sorriso, contando que nunca recebeu qualquer explicação da SuperRare.



"A obra era basicamente uma cópia (...), e a comunidade considerou que não era arte", disse a SuperRare em um e-mail à AFP.



Dois anos depois, "decidimos voltar a colocá-lo, porque muitas coisas evoluíram em um período de tempo muito curto", acrescentou a mensagem.



Robness deixou o preço estratosférico para três exemplares de "69 gallon toter". Recebeu rapidamente uma oferta por um deles em dezembro passado. Foi um colecionador que ligou para ele e que, segundo o artista, "riu bastante" por toda polêmica.