Chefes da diplomacia da Rússia e EUA terão conversa crucial sobre a Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, conversará por telefone sobre a crise ucraniana com o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, nesta terça-feira (1º), em um momento em que os países ocidentais mencionam possíveis sanções econômicas como elemento dissuasório para que Moscou desista de qualquer invasão ao país vizinho.



Em paralelo a essa conversa crucial e enquanto dezenas de milhares de soldados russos continuam estacionados na fronteira com a Ucrânia, os primeiros-ministros britânico, Boris Johnson, e polonês, Mateusz Morawiecki, visitam Kiev nesta terça, em sinal de solidariedade. Várias autoridades europeias farão o mesmo nos próximos dias.



Hoje, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, manifestou sua satisfação por este apoio diplomático e militar dos países ocidentais contra Moscou. Segundo ele, é o "maior" desde 2014, quando aconteceu a última ofensiva russa contra seu país.



Os Estados Unidos acusam a Rússia de preparar uma invasão na Ucrânia, já afetada por uma guerra civil no leste, entre as Forças Armadas ucranianas e os combatentes separatistas pró-Rússia, supostamente apoiados por Moscou.



A Rússia nega qualquer intenção de atacar o território vizinho e afirma que exige "garantias" formais de segurança. Entre elas, o compromisso jurídico de que a Ucrânia nunca ingressará na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).



Os Estados Unidos e a Aliança Atlântica rejeitaram as demandas cruciais do governo russo, mas Washington deixou a porta aberta para negociações sobre outros temas, como a instalação de mísseis, ou os limites recíprocos dos exercícios militares.



Segundo a Ucrânia, a ameaça da Rússia é evidente, mas seu governo considera-a menos iminente do que os americanos. Zelenski chegou a pedir aos seus aliados que não semeiem o "pânico", algo que poderia desestabilizar o país.



- "Histeria" -



A conversa de Blinken e Lavrov se dará após os debates acalorados no Conselho de Segurança da ONU entre Rússia e Estados Unidos sobre as tropas concentradas por Moscou na fronteira com a Ucrânia.



Durante essa reunião, o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, acusou Washington de querer propagar "histeria" e "enganar a comunidade internacional com acusações infundadas".



Sua colega americana, Linda Thomas-Greenfield, rebateu, afirmando que a mobilização de mais de 100.000 militares russos perto da Ucrânia ameaça "a segurança internacional". Alegando ter provas, ela acusou Moscou de querer enviar, no início de fevereiro, mais de 30.000 soldados adicionais para Belarus. O governo bielorrusso é muito próximo do Kremlin.



As manobras diplomáticas prosseguem, assim como os preparativos para as sanções.



Estados Unidos e Reino Unido, uma das zonas de investimentos favoritas dos oligarcas russos, anunciaram na segunda-feira (31) que pretendem atingir o bolso dos membros do círculo mais próximo do poder russo e daqueles ligados ao Kremlin.



Caso a intenção de Londres persista, os milionários russos correrão o risco de congelamento de ativos no Reino Unido e a impossibilidade de entrar em seu território. E será igualmente impossível para uma empresa, ou indivíduo, do Reino Unido fazer transações com eles.



"Não vamos recuar e ficar quietos, ouvindo as ameaças de sanções dos Estados Unidos", afirmou a embaixada russa em Washington, em um texto publicado em sua página do Facebook.



- Orban em Moscou -



Os europeus não querem ficar para trás nos esforços diplomáticos de Washington, como o premiê Boris Johnson e seu colega Mateusz Morawieci, que irão hoje a Kiev.



"Exortamos a Rússia a retroceder e a iniciar um diálogo para encontrar uma solução diplomática e evitar novos banhos de sangue", pediu o primeiro-ministro britânico, em um comunicado divulgado ontem.



Johnson também espera se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, esta semana. Além disso, pretende apresentar até sexta-feira uma proposta à OTAN, prevendo a mobilização de tropas em resposta à crescente "hostilidade russa" para com a Ucrânia.



Em telefonema com Putin nesta terça, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, pediu a Putin a "desescalada" da tensão sobre a Ucrânia, conforme comunicado divulgado pelo governo italiano.



Draghi "ressaltou que é importante chegar a um compromisso a favor da desescalada das tensões pelas consequências que levariam ao agravamento da crise", acrescenta a nota oficial.



Os dois líderes concordaram em que é preciso chegar a "um compromisso comum que leve a uma solução durável da crise, que permita reconstruir um clima de confiança".



E, ainda hoje, Putin recebe o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, seu aliado europeu, em uma viagem muito criticada pela oposição húngara, devido às tensões com a Ucrânia.



Na frente militar, os movimentos também continuam. Nos últimos dias, vários países ocidentais anunciaram o envio de novos contingentes para o Leste Europeu.



Também nesta terça-feira, a Ucrânia anunciou ter recebido, há poucos dias, cerca de 500 toneladas de munição e equipamentos militares procedentes dos Estados Unidos.