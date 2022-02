Israel suspende dois oficiais por morte de idoso palestino-americano

Israel anunciou nesta terça-feira (1º) a suspensão de dois comandantes e a repreensão de um terceiro pela morte de um idoso palestino-americano detido durante uma operação de segurança na Cisjordânia ocupada.



Em um comunicado, o Exército israelense disse que a morte de Omar Assad em 12 de janeiro resultou "de um erro moral e de uma má tomada de decisão".



A Autoridade Palestina elogiou a investigação da morte de Assad, de 78 anos, e pediu a Israel para analisar todas as mortes de palestinos pelas mãos de soldados israelenses, não só os que têm passaporte americano.



"Israel investiga este caso porque o mártir tem passaporte americano", declarou à AFP o porta-voz da Autoridade Palestina, Ibrahim Melhem. "Há muitos outros mártires como Omar mortos pelo exército israelense, mas têm identidade palestina, ninguém se importa com eles", acrescentou.



O incidente provocou ligações do Departamento de Estado americano e de congressistas do estado de Wisconsin, onde Assad viveu durante décadas, para que os fatos fossem investigados, de acordo com o Milwaukee Journal Sentinel.



Asad morreu após ser detido por soldados israelenses em uma operação de segurança noturna na cidade de Jiljilya, ao norte de Ramallah.



O Exército alegou que Assad não tinha identificação e "se negou a cooperar". Os soldados amarraram suas mãos, amordaçaram-no e levaram o idoso para um prédio próximo com outros três detentos.



Quando soltaram Omar, relatou o Exército, os soldados pensaram que ele estivesse dormindo e o deixaram no local.



Uma avaliação posterior determinou que ele faleceu de "ataque cardíaco induzido por estresse, devido às circunstâncias de sua detenção por soldados israelenses", informou a agência de notícias palestina Wafa.



"A investigação concluiu que o incidente foi um fato grave e infeliz, resultado de erro moral e de uma má tomada de decisões por parte dos soldados", disse o Exército em um comunicado.



Diante disso, o comandante do batalhão será repreendido. Já os comandantes do pelotão e da companhia serão afastados "e não servirão em postos de comando por dois anos", completou o Exército.



Acrescentou que policiais militares investigam o fato separadamente e que isso poderia levar a acusações penais.



O órgão israelense dos direitos humanos Btselem disse que Assad tinha 78 anos quando morreu.



"O erro moral fundamental é que o alto comando isralense dirige um regime de supremacia judaica, onde a vida humana palestina não tem valor", lamentou Btselem em um comunicado.



Btselem afirmou que registrou 77 mortos de palestinos pelas mãos das forças de segurança israelenses no ano passado na Cisjordânia e mais da metade delas não estava envolvida em ataques.