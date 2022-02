Primeiro-ministro húngaro visita Putin, apesar das críticas

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, viaja nesta terça-feira a Moscou para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, em uma visita criticada pela oposição húngara como resultado das tensões em curso sobre a Ucrânia.



Orban, no poder desde 2010, forjou uma relação amistosa com o chefe do Kremlin, apesar das crises acumuladas entre Moscou, por um lado, e a União Europeia (UE) e a Otan, por outro, duas organizações às quais a Hungria pertence.



A visita decorre num contexto de tensões entre a Rússia e os países ocidentais devido à situação na Ucrânia - país vizinho da Hungria - que, segundo os Estados Unidos, a Rússia gostaria de invadir.



Putin e Orban vão discutir "relações bilaterais" e "problemas de segurança no continente europeu", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



Após a reunião, os dois líderes oferecerão uma entrevista coletiva.



Viktor Orban, que tem suas próprias divergências com Kiev sobre a questão da minoria húngara na Ucrânia, havia dito antes de partir que viajava para "aumentar as importações de gás", justamente quando a Europa considera reduzir sua dependência dos hidrocarbonetos russos.



O primeiro-ministro conservador costuma compactuar com Moscou em muitas questões e, com o tempo, tornou-se o líder da UE mais próximo de Vladimir Putin.



Por exemplo, a Hungria foi o primeiro país europeu a usar a vacina anticovid russa, Sputnik, apesar de não ter sido aprovada pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA).



Quanto à situação na Ucrânia, Budapeste parece relutante em um eventual envio de soldados da Otan, em resposta às tensões.



O ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Szijjarto, disse que não quer uma "nova Guerra Fria", referindo-se ao fato de os Estados Unidos terem solicitado que a Otan possa enviar suas tropas para a Hungria.



Enquanto isso, Tibor Benko, ministro da Defesa húngaro, considerou que "não é necessário que um contingente da Otan venha à Hungria e fique permanentemente".



Tanto na Hungria como na Europa, a posição do governo Orban está longe de gerar unanimidade. Na semana passada, a oposição instou o primeiro-ministro a cancelar sua visita, chamando as "propostas" das autoridades russas sobre a Ucrânia de "absurdas", que "ameaçam fundamentalmente [a] segurança e [a] soberania" da Hungria.



A Rússia quer que a Otan acabe com sua política expansionista e pede uma retirada para as posições militares de 1997, algo que afetaria a Hungria.



"Um encontro amistoso como este é especialmente prejudicial e contrário aos nossos interesses nacionais", pois sugere que "os Estados-membros da Otan e da UE não estão unidos na rejeição das propostas de Putin", protestou a oposição húngara em comunicado.



Para os opositores, o primeiro-ministro húngaro "está indiretamente incentivando o presidente russo a agravar ainda mais a situação".



Durante uma reunião de conservadores europeus em Madri neste fim de semana, Orban disse que a Ucrânia, "para nós, na Europa Central, é uma questão muito importante" e insistiu que deseja "paz e desescalada".



Em abril, Orban enfrentará legislativas potencialmente perigosas para o seu governo.