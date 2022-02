Índia lançará 'rúpia digital' e taxará lucro das criptomoedas

A Índia vai lançar uma "rúpia digital" apoiada pelo Estado e impor uma taxa de 30% sobre os lucros das moedas virtuais - anunciou o governo nesta terça-feira (1º).



O plano é um duro golpe para um dos mercados de criptomoedas de mais rápido crescimento no mundo e até então sem regulação, apesar do aumento explosivo de plataformas locais de comercialização.



"Houve um aumento fenomenal nas transações de bens virtuais digitais", declarou a ministra indiana das Finanças, Nirmala Sitharaman, ao apresentar o orçamento público ao Parlamento.



Ela acrescentou que este crescimento requer um marco regulatório adequado.



Com isso, os lucros das operações em criptomoedas e de outros ativos digitais serão tributados em 30%, e as perdas não poderão ser compensadas com outras receitas.



Sitharaman anunciou ainda que o Banco Central lançará uma "rúpia digital" baseada na tecnologia até o final de março de 2023.



"A introdução da moeda digital do Banco Central dará um forte impulso à economia digital. A moeda digital também levará a um sistema mais eficiente e barato de gestão monetária", acrescentou o ministro.



As criptomoedas estão na mira dos reguladores indianos desde que entraram no mercado local há quase uma década.



O aumento nas transações fraudulentas chegou a levar a uma proibição por parte do BC indiano em 2018. A Suprema Corte da Índia suspendeu a proibição dois anos depois. Desde então, o mercado disparou, com um crescimento de quase 650% nos 12 meses até junho de 2021, segundo pesquisa da empresa Chainalysis.



No ano passado, o primeiro-ministro Narendra Modi alertou que o bitcoin é um risco para as gerações jovens, e seu governo considerou proibir "todas as criptomoedas privadas". Acabou desistindo.