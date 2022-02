AI acusa Israel de praticar política de 'apartheid' contra os palestinos

Como já fizeram várias ONGs locais e a Human Rights Watch (HRW), a Anistia Internacional (AI) classificou nesta terça-feira (1º) de "apartheid" a política de Israel para com os palestinos, que seriam tratados como um "grupo racial inferior", uma acusação contestada pelo governo israelense.



Em abril de 2021, a HRW provocou alvoroço ao apoiar a posição de várias ONGs palestinas e israelenses que decidiram utilizar o termo "apartheid" para designar a política de Israel em relação aos palestinos e árabe-israelenses, descendentes dos palestinos que permaneceram em suas terras após a criação do Estado, em 1948.



Durante todo o ano, a HRW usou o termo "apartheid" no contexto israelense-palestino, e agora a AI publicou um relatório volumoso para explicar o que levou a organização a decidir fazer o mesmo, mas com a explicação de que deseja evitar comparações com a África do Sul.



"Quer vivam em Gaza, em Jerusalém Oriental, no restante da Cisjordânia ou em Israel, os palestinos são tratados com um grupo racial inferior e seus direitos são sistematicamente retirados. E estas políticas cruéis de segregação, expropriação e exclusão de Israel nesses territórios equivalem equivalentes a um apartheid", destaca a organização.



Para a Anistia Internacional, Israel considera os palestinos uma "ameaça demográfica".



De acordo com dados oficiais, atualmente 6,8 milhões de judeus e outros tantos árabes vivem em Israel, Jerusalém, Cisjordânia ocupada e na Faixa de Gaza, um território submetido a um bloqueio israelense desde que o movimento islamita Hamas chegou ao poder, em 2007.



"Os cidadãos árabes de Israel não terão a mesma experiência de apartheid que os de Gaza, mas isso não significa que não exista um regime de apartheid", declarou à AFP a secretária-geral da AI, Agnès Callamard.



"Fiquei chocada com a desumanização do sistema", acrescentou Callamard, que chegou a Jerusalém na semana passada. Ela se reuniu com moradores na Cisjordânia e em Israel, mas não conseguiu se encontrar com nenhuma autoridade israelense, apesar de ter enviado um pedido em outubro.



- "Mentiras" -



Na segunda-feira, quando o relatório da AI ainda estava sob embargo, o ministro israelense das Relações Exteriores, Yair Lapid, denunciou um relatório "antissemita", um "reciclagem de mentiras".



"A Anistia costumava ser uma organização valiosa que todos nós respeitávamos. Hoje é exatamente o oposto", disse Lapid, antes de acusar a ONG de "não ser uma organização de direitos humanos, mas uma organização radical".



"Israel não é perfeito, mas é uma democracia ajustada ao direito internacional, aberta a críticas (...) (...) Não me agrada dizer que se Israel não fosse um Estado judeu ninguém na Anistia se atreveria a atacá-lo, mas não vejo outra explicação", acrescentou o ministro, membro de uma coalizão de governo apoiada por um partido árabe.



"Israel está no alvo por ser um Estado judeu. Este relatório tendencioso e politizado ignora tanto os atos de terrorismo palestino quanto a obrigação de Israel de defender seus cidadãos contra esse mesmo terrorismo", afirmou o presidente do Congresso Judaico Mundial, Ronald S. Lauder.



"Criticar as práticas do Estado de Israel não é, em absoluto, uma forma de antissemitismo. A Anistia denuncia fortemente o antissemitismo... e denunciamos o antissemitismo de muitos líderes (políticos) em todo o mundo", respondeu Callamard.



"O que afirmamos é que em 2021, em 2022, há apartheid em Israel, não sugerimos que havia um sistema de apartheid em 1948".



- Apelo da ONU -



No relatório, a ONG faz um apelo ao Conselho de Segurança da ONU a impor um "embargo" às vendas de armas a Israel, que em 2021 travou uma guerra contra o Hamas, um movimento que Estados Unidos e União Europeia consideram "terrorista". Também pede sanções contra as autoridades israelenses "mais envolvidas no crime de apartheid".



A AI também pede ao Tribunal Penal Internacional (TPI), que no ano passado coordenou uma investigação por "crimes contra a humanidade" contra os palestinos, a "adicionar o crime de apartheid" ao caso. Israel iniciou uma campanha diplomática para convencer os países ocidentais a apoiar o país no TPI.



A AI, no entanto, considera que chegou o momento para a comunidade internacional acabar com o conflito israelense-palestino, afirmou a secretária-geral da organização, enquanto o processo político de paz permanece paralisado.